«Школа наследия» прошла в Пскове

13:44, 12 апреля 2025, ПАИ

Семинар в рамках «Школы наследия» прошел в Псковском политехническом колледже, передает корреспондент ПАИ.

Студентам рассказали о нюансах, методиках и бесценном прошлом. Отдельное внимание – юридической стороне вопроса.

«Рассказали о привлечении молодёжи, волонтёров к работам по сохранению, в том числе к работам, связанным с сохранением объектов, посвящённых памятным событиям Великой Отечественной войны. Ввиду преддверия 80-летия Победы законодатель немножко упростил порядок для приведения этих объектов в надлежащее состояние. То есть те работы, которые глобально, скажем так, не затрагивают конструктив, у нас могут проводиться в упрощённом порядке» - отметил первый заместитель председателя комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Антон Заруцкий.

Также на семинаре поговорили о внушительном количестве памятников культурного наследия на территории региона – их более 3 тысяч, и о том, какие тяготы выпали на Псков в годы войны.

«По итогам выездной школы ребятами будут разработаны концепции по сохранению памятников, где они уже смогут изложить все свои мысли, как надо сохранять памятники, на основе тех базовых знаний, которые получат. И опять же: будет защита перед жюри строгим. То есть на самом деле это работа системная, и ребята с этой школы выходят с новыми знаниями, с новыми навыками и новыми амбициями», - рассказала руководитель АНО «Ижица» Мария Лисенкова.

Тех, кто станет участником группы, выберут по результатам викторины, которую ребята прошли на семинаре.

«Для нас это очень важно, чтобы дети, студенты, могли освоить те или иные навыки работы с деревом, работы с камнем, работы с тканью, с учётом того нового оборудования, которое есть. Это во-первых. А кроме мастер-классов, это довольно большой просветительский цикл, потому что наши студенты не просто посещают с экскурсией различные памятники архитектуры, которые сегодня восстанавливаются, но и изучают события, связанные с ними. Изучают людей, изучают техники, которые применяются. И, конечно же, практика с точки зрения участия в деятельности конкретных предприятий, нашей экономики на территории Псковской области», - подчеркнул и.о. директора Псковского политехнического колледжа Александр Седунов.

Следующий этап «Школы наследия» пройдёт в конце апреля. Для него отберут 10 самых вовлечённых ребят.