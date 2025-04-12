Наталия Соколова: Детский медиафорум важен как инструмент коммуникации взрослых и подростков

18:41, 12 апреля 2025, ПАИ

Полезным назвала опыт участия в Первом детском медиафоруме региональный уполномоченный по правам ребёнка Наталия Соколова. «Тема медиа, медийное сопровождение – это, на мой взгляд, очень важно для подростков. Важно научиться не просто грамотно и интересно презентовать себя и свою школу, но и вкладывать в это определённые смыслы», – отметила детский омбудсмен в разговоре с корреспондентом ПАИ.

Напомним, на детском медиафоруме, который на минувшей неделе прошёл в Пскове, Наталия Соколова стала одним из экспертов в обсуждении профилактики деструктивного поведения подростков.

«В ходе встречи с ребятами мы как раз обсуждали поведенческие риски современных детей, которые требуют профилактики. И для меня как для полномочного очень важно, что ребята пытаются увидеть и найти пути решения самостоятельно. Это очень важно – слышать мнение детей, их видение решения», – подчеркнула Наталия Соколова.

На детском медиафоруме его участники создали серию аудиороликов под общим названием «Коля, проснись!», в которых главный герой почти попадает в неприятности и едва не становится преступником. «С удовольствием просмотрю все материалы, которые были ребятами изготовлены в ходе форума, и, конечно, готова их буду распространять. Деструктивные влияния, которые имеют место у нас в стране, в регионе на подростков, требуют включённости самих детей в их решения и помощи, поддержки со стороны взрослых, со стороны профессионалов», – отметила детский омбудсмен Псковской области

Добавим, что порядка 10 участников медиафорума представляли детский общественный совет при уполномоченном по правам ребёнка. Наталия Соколова – ведущая авторской программы «Внимание, дети!» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Организаторы Первого детского медиафорума – «Навигаторы детства», государственный медиахолдинг Псковской области, региональное отделение Союза журналистов России. Партнёры форума – Центр развития одарённых школьников «Вега», Школа креативных индустрий, комитет по молодёжной политике Псковской области, «Альфа-банк».

Обо всех новостях с медиафорума можно узнать в специальном сюжете ПАИ.