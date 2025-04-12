Дополнительные автобусы запустят в Пскове в Вербное воскресенье

17:21, 12 апреля 2025, ПАИ

Дополнительные автобусы запустят в Пскове 13 апреля с 9:10 до 14:41, сообщили ПАИ в «Псковпассажиравтотрансе».

По маршруту «пл. Ленина-Орлецы» от площади Ленина автобус будет отправляться в 9:10, 9:30, 10:07, 10:29, 11:03, 11:26, 12:00, 13:17, 13:44, 14:14 и в 14:41.

От конечной остановки на кладбище «Орлецы 2» автобусы будут отправляться в 9:38, 10:00, 10:34, 10:57, 11:31, 11:54, 12:28, 13:45, 14:12, 14:42 и в 15:09.

Также 13 апреля будут организованы заезды автобуса маршрута № 9 «Вокзал-Подборовье» на кладбище «Крестовское». Отправление от вокзала будет в 10:10, 11:13 и в 12:43, отправление от кладбища будет в 12:12, 13:20 и в 14:21.