Тридцать псковских школьников стали участниками финала регионального этапа телеолимпиады «Умницы и умники»

18:00, 12 апреля 2025, ПАИ

На площадке Псковского государственного университета проходит финал регионального этапа гуманитарной телеолимпиады «Умницы и умники». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Почетным гостем мероприятия стал автор и ведущий телепрограммы «Умницы и умники», завкафедрой мировой литературы и культуры МГИМО МИД РФ Юрий Вяземский. Открывая встречу, профессор напомнил, что в прошлом году блестяще показала себя ученица 11 класса псковской школы №1 имени Л. М. Поземского Валерия Магагина, которая стала призером в финале Всероссийской открытой телевизионной гуманитарной олимпиады «Умницы и Умники».

«Победное начало положено. Если вы мне не верите, прогуляйтесь по набережной реки Великой: там есть хорошая надпись: «Россия начинается здесь». А значит, «Умницы и умники» начинаются с вас!» - сказал он.

Ареопаг возглавила директор Государственного архива Псковской области Наталья Исакова.

«Этот год - юбилейный, когда мы отмечаем 80-летие Великой Победы. Тема олимпиады напрямую связана с этой датой: «Непокоренная земля Псковская». Для нашего региона эта тема очень важна, поскольку мы пережили очень много и трагических, и героических страниц в истории Великой Отечественной войны», - отметила она.

В испытаниях принимают участие 30 десятиклассников из Пскова, Великих Лук, Пустошки, Пыталово, Острова, Порхова, Дно, Дедовичей, Новоржева. Вопросы, заданные агонистам и теоретикам, составлены преподавателями Института гуманитарных наук и языковых коммуникаций ПсковГУ.

«Региональный этап олимпиады «Умницы и умники» проходит в Псковской области с 2013 года. Бывает так, что ребята сомневаются в своих силах, боятся дать неправильный ответ. Но успехи, которые школьники нашего региона показывают на олимпиадах, говорят о том, что нужно пробовать, включать эрудицию и идти к победе», - напомнила секретарь почетного ареопага, проректор по учебной работе ПсковГУ Людмила Алиева.

С представителем вуза согласилась заместитель комитета по образованию Псковской области Татьяна Лозницкая. Она поблагодарила ребят за то, что они показывают результаты, которые позволяют гордиться ими и верить в то, что старшеклассников, которые заинтересованы в знаниях, с каждым годом будет становиться все больше. Татьяна Лозницкая также выразила признательность Юрию Вяземскому за внимание, которое профессор проявляет к региону.

В состав почетного ареопага также вошла руководитель филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» в Псковской области Надежда Васильева. По ее словам, участие в олимпиаде «Умницы и умники», особенно в юбилейный год Великой Победы, - знаковое событие как для школьников и педагогов, так и для членов ареопага.

Добавим, ведущим олимпиады выступил председатель Студенческого научного общества ПсковГУ Игорь Егоров. По итогам испытаний будут определены победители и призеры, которые смогут продолжить участие в олимпиаде на всероссийском уровне и побороться за право поступления в МГИМО.