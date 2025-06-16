Более 300 тысяч пассажиров перевезли «Ласточки» через Псков за пять месяцев

16:09, 16 июня 2025, ПАИ

332,7 тысячи пассажиров перевезли скоростные электропоезда «Ласточка», курсирующие по маршруту Санкт-Петербург – Псков / Печоры, с января по май этого года. Это на 4,8 % больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщили ПАИ в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Напомним, что почти миллион пассажиров перевезли «Ласточки» через Псков за 2024 год.

Отметим, что приобрести билеты на поезд можно на официальном сайте РЖД, с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» и в кассах.