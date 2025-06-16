20 тонн масла и сыра из Литвы не пропустили через госграницу в Псковской области

15:36, 16 июня 2025, ПАИ

20 тонн готовой молочной продукции (сыр, масло сливочное, сырный продукт) не пропустили через российско-латвийскую границу в МАПП «Бурачки» в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Груз везли из Литвы в Узбекистан.

С 20 января 2025 года сертификация всех восприимчивых к ящуру животных и всей подконтрольной государственному ветеринарному надзору продукции, полученной от этих животных, перемещаемых с территории Европейского союза в Россию, в том числе транзит таких товаров по российской территории в третьи страны, приостановлен.

В связи с этим транзит 20 тонн продукции по таможенной территории Евразийского экономического союза запретили, оформили акт о возврате груза, уточнили в пресс-службе.