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Общество

20 тонн масла и сыра из Литвы не пропустили через госграницу в Псковской области

20 тонн готовой молочной продукции (сыр, масло сливочное, сырный продукт) не пропустили через российско-латвийскую границу в МАПП «Бурачки» в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Груз везли из Литвы в Узбекистан.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

С 20 января 2025 года сертификация всех восприимчивых к ящуру животных и всей подконтрольной государственному ветеринарному надзору продукции, полученной от этих животных, перемещаемых с территории Европейского союза в Россию, в том числе транзит таких товаров по российской территории в третьи страны, приостановлен.

В связи с этим транзит 20 тонн продукции по таможенной территории Евразийского экономического союза запретили, оформили акт о возврате груза, уточнили в пресс-службе.

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