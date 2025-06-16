Поисковые работы проведут на озере Большой Иван из-за обнаруженных аномалий

14:39, 16 июня 2025, ПАИ

Стало известно, почему поисковики организовали поиски советского самолёта на озере Большой Иван в Невельском районе Псковской области.

Ранее сообщалось, что поисковый отряд «Поиск» совместно с молодёжным поисковым отрядом «Грифон» из Новосокольников приступил к подготовке операции по подъёму самолёта. В настоящее время поисковики обустраивают площадку для лагеря, косят траву и проводят обработку территории от клещей и комаров. По словам заместителя командира отряда «Поиск» Дмитрия Савельева, основные работы запланированы на 18 июня. Согласно архивным данным и воспоминаниям местных жителей, в озере предположительно находится самолёт Ил-2, пишет газета «Новосокольнический край».

Озеро Большой Иван (как место падения самолётов) давно вызывало интерес у отряда «Поиск». В этом году на этом озере вновь были обнаружены аномалии, заинтересовавшие опытных поисковиков. Ещё зимой они произвели точечную разведку и нашли металлические элементы. Эти находки позволяют предположить, что на дне озера находятся обломки самолёта, отмечается в сообщении.

Именно эта информация и стала основанием для подачи заявки на региональный конкурс молодёжных инициатив в сфере патриотического воспитания в номинации «Организация поисковых экспедиций». Автор проекта «Небо Родины» — член молодежного поискового отряда «Грифон», новосокольничанка, а ныне студентка ПсковГУ Юлия Железко. В Год защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне она вошла в десятку победителей конкурса.

Грант позволит приобрести необходимое оборудование и значительно расширить масштабы поисковых работ на озере Большой Иван.