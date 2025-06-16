В чём секрет популярности игрушек Лабубу и Хагги-Вагги, объяснил психиатр

15:18, 16 июня 2025, ПАИ

В чём секрет популярности игрушек в виде зубастых монстров Лабубу и Хагги-Вагги, объяснили эксперты в материале tmn.aif.ru.

Психиатр Владислав Коровин считает, что маркетологи используют возрастную регрессию зуммеров, стремящихся к наивности на фоне стресса взрослой жизни. По его словам, у Лабубу нет возрастных ограничений, так как игрушка вызывает ностальгию, хотя в обществе это может восприниматься как инфантильность.

Владислав Коровин сравнивает интерес к Лабубу с ажиотажем вокруг Хагги-Вагги, который, несмотря на пугающий внешний вид, воспринимается как положительный герой. Для взрослых обе игрушки служат антистресс-терапией, напоминая о простых радостях жизни.

В свою очередь психолог Анастасия Волошина отметила, что детей игрушка Лабубу привлекает благодаря её пугающему и смешному образу. Она пояснила, что дети воспринимают её как своего рода «монстра под кроватью», которого можно «приручить». Исследования показывают, что малыши играют с такими игрушками, как с куклами, заботясь о них. Это способствует развитию толерантности. Для взрослых же Лабубу становится престижным аксессуаром, который помогает выделиться.

Эксперт подчеркнула, что рост популярности игрушки связан с социальными сетями. У Лабубу есть даже фан-клуб, в который принимают только «компетентных» поклонников этого пушистого персонажа.

Многие осуждают подобные игрушки, считая их признаком ментальных нарушений, однако эксперты успокаивают, что увлечение необычными вещами не является признаком психического расстройства.

Владислав Коровин заметил, что важно учитывать контекст интереса: если увлечение становится навязчивым и мешает социальной жизни, это может вызывать беспокойство. В противном случае, если это просто хобби для самовыражения и общения, оснований для подозрений нет.