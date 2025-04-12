Дарья Чистякова: Детский медиафорум стал прекрасной площадкой для неформального диалога с молодёжью региона

22:47, 12 апреля 2025, ПАИ

«УМВД России по Псковской области постоянно ищет новые формы для взаимодействия с различными слоями населения. И медиафорум стал отличной площадкой для неформального диалога с молодёжью региона», – заявила начальник отделения информации и общественных связей УМВД России по Псковской области Дарья Чистякова в беседе с корреспондентом ПАИ.

Первый детский медиафорум Псковской области прошёл 7–9 апреля и объединил на своих площадках более 160 представителей школьных медиацентров, наставников, журналистов, региональных и федеральных экспертов.

«Участники форума – инициативная молодёжь, умеющая слушать и воспринимать информацию. Именно они могут стать проводниками информации для своих сверстников и могут в свободной и доступной форме довести до подростков полученную на площадках информацию, в том числе как не стать жертвами мошеннических посягательств, как соблюдать гигиену в социальных сетях, как не быть завербованным и вовлечённым в преступную деятельность», – уверена Дарья Чистякова.

«Одно дело, когда строится диалог «взрослый – подросток», но совершенно иное, когда общение строится по формуле «от подростка к подростку». Это гораздо эффективнее, так что надеемся, что участники форума станут нашими помощниками по безопасности», – подчеркнула эксперт.

Дарья Чистякова сообщила, что УМВД готово размещать в своих аккаунтах созданные участниками медиафорума аудиоролики «Коля, проснись!», направленные на профилактику деструктивного поведения среди подростков.

«Наше ведомство с удовольствием присоединится к дальнейшим детским медиафорумам. Нам есть о чём поговорить с молодёжью: это могут быть темы, которые актуальны для несовершеннолетних, – школьный буллинг, проблема потребления энергетиков, вейпов и запрещённых веществ, безопасность при использовании СИМ, правовая грамотность, профилактика экстремизма. Мы готовы познакомить подростков с работой полиции: можем пригласить ребят в музей органов внутренних дел, в наши лаборатории, в кинологический центр», – отметила она.

Организаторы Первого детского медиафорума – «Навигаторы детства», государственный медиахолдинг Псковской области, региональное отделение Союза журналистов России. Партнёры форума – Центр развития одарённых школьников «Вега», Школа креативных индустрий, комитет по молодёжной политике Псковской области, «Альфа-банк».

Обо всех новостях детского медиафорума можно узнать в специальном сюжете ПАИ.