О возможном росте заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдром предупредил Роспотребнадзор

20:31, 12 апреля 2025, ПАИ

О возможном росте числа заболевших геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) предупредил россиян Роспотребнадзор. Это природно-очаговая инфекция, которая часто имеет тяжёлое клиническое течение.

Ведомство напомнило, что в 2024 году в России показатель заболеваемости ГЛПС оставался на среднем уровне – 2,32 на 100 тысяч человек. Однако в текущем год не исключён рост числа заболевших, поскольку заболеваемость ГЛПС носит цикличный характер с подъёмом каждые 4-5 лет.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) – острое инфекционное заболевание, вызываемое ортохантавирусами. Заболеть им можно и в Псковской области. Природные очаги ГЛПС существуют в лиственных и смешанных лесах. К носителям и переносчикам возбудителей ГЛПС относятся мелкие млекопитающие, например рыжая полёвка, полевая мышь, серая крыса, восточноазиатская мышь, кавказская лесная мышь.

Выделение вируса из организма грызунов происходит со слюной, мочой и калом, заражающими лесную подстилку, воду, продукты питания. Человек заражается при вдыхании пыли, инфицированной выделениями грызунов, при земляных и хозяйственных работах. Возможно заражение человека при употреблении загрязнённых выделениями грызунов продуктов, воды. От человека человеку болезнь не передаётся.

Возбудитель поражает кровеносные сосуды, нервную систему, внутренние органы, особенно заражению подвержены почки. С момента заражения до появления первых признаков заболевания проходит от четырёх дней до полутора месяцев. Чаще заболевают мужчины – их около 70–90 % от числа заболевших.

Заболевание начинается остро, с подъёма температуры тела до 38–40°, с озноба, резких головных болей, болей в мышцах. Отмечается гиперемия (покраснение) лица, шеи, верхней половины туловища. В начальном периоде ГЛПС часто принимают за грипп.