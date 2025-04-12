Первый детский медиафорум Псковской области: итоги в цифрах

21:52, 12 апреля 2025, ПАИ

На минувшей неделе состоялось уникальное событие: впервые прошел Первый детский медиафорум Псковской области. В течение трех дней сразу на нескольких площадках активисты школьных медиацентров, педагоги-наставники, журналисты региональных и муниципальных СМИ, региональные федеральные эксперты обсуждали совместную повестку, работали на семинарах и мастер-классах, создавали аудио- и видеоконтент. Итоги медиафорума - в наших карточках.