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Первый детский медиафорум Псковской области: итоги в цифрах

На минувшей неделе состоялось уникальное событие: впервые прошел Первый детский медиафорум Псковской области. В течение трех дней сразу на нескольких площадках активисты школьных медиацентров, педагоги-наставники, журналисты региональных и муниципальных СМИ, региональные федеральные эксперты обсуждали совместную повестку, работали на семинарах и мастер-классах, создавали аудио- и видеоконтент. Итоги медиафорума - в наших карточках.

  • Первый детский медиафорум Псковской области в цифрах
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • Первый детский медиафорум Псковской области в цифрах
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • Первый детский медиафорум Псковской области в цифрах
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • Первый детский медиафорум Псковской области в цифрах
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • Первый детский медиафорум Псковской области в цифрах
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • Первый детский медиафорум Псковской области в цифрах
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • Первый детский медиафорум Псковской области в цифрах
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • Первый детский медиафорум Псковской области в цифрах
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • Первый детский медиафорум Псковской области в цифрах
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • Первый детский медиафорум Псковской области в цифрах
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • Первый детский медиафорум Псковской области в цифрах
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • Первый детский медиафорум Псковской области в цифрах
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • Первый детский медиафорум Псковской области в цифрах
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • Первый детский медиафорум Псковской области в цифрах
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • Первый детский медиафорум Псковской области в цифрах
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • Первый детский медиафорум Псковской области в цифрах
    Фото: Кирилл Гавриленко

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