Импортозамещённый «Сухой Суперджет» достиг своего высотного потолка
Самолёт «Сухой Суперджет» (борт № 97001) во время испытательного полёта 12 апреля достиг максимально возможной для него высоты 12 200 метров, сообщает телеграм-канал Объединённой авиастроительной корпорации.
«Это самый первый опытный самолёт по программе импортозамещения с российскими системами, но на российско-французских двигателях, который приступил к сертификационным полётам в прошлом году», – отметили в компании.
Полёт длился около трёх часов, были выполнены режимы проверки системы управления самолёта после обновления программного обеспечения, которое позволило расширить функционал и безопасность выполнения полётов. Кроме того, были проверены радиотехнические средства самолётовождения и навигации после обновления аппаратной части и программно-математического обеспечения, которое обеспечило улучшение характеристик самолётовождения.
«Также лётчики проверили систему управления во всём диапазоне скоростей, от минимальной до максимальной в 310 узлов, на больших углах атаки и на предельной высоте 12 200 метров», – говорится в сообщении ПАО «ОАК».
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