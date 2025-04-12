Импортозамещённый «Сухой Суперджет» достиг своего высотного потолка

23:26, 12 апреля 2025, ПАИ

Самолёт «Сухой Суперджет» (борт № 97001) во время испытательного полёта 12 апреля достиг максимально возможной для него высоты 12 200 метров, сообщает телеграм-канал Объединённой авиастроительной корпорации.

«Это самый первый опытный самолёт по программе импортозамещения с российскими системами, но на российско-французских двигателях, который приступил к сертификационным полётам в прошлом году», – отметили в компании.

Полёт длился около трёх часов, были выполнены режимы проверки системы управления самолёта после обновления программного обеспечения, которое позволило расширить функционал и безопасность выполнения полётов. Кроме того, были проверены радиотехнические средства самолётовождения и навигации после обновления аппаратной части и программно-математического обеспечения, которое обеспечило улучшение характеристик самолётовождения.

«Также лётчики проверили систему управления во всём диапазоне скоростей, от минимальной до максимальной в 310 узлов, на больших углах атаки и на предельной высоте 12 200 метров», – говорится в сообщении ПАО «ОАК».