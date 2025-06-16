19 тысяч человек посетили 29-ю Международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках

16:33, 16 июня 2025, ПАИ

19 тысяч человек посетили 29-ю Международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках за три дня, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Обеспечение общественного порядка и безопасности граждан во время проведения традиционных массовых мероприятий осуществляли личный состав ОМВД России по городу Великие Луки, а также сотрудники из соседних районов, других подразделений и служб, представители частных охранных организаций и народные дружинники.

Накануне мероприятия правоохранительные органы проверили места проведения различных этапов соревнований и прилегающие территории с использованием служебной собаки. Безопасность дорожного движения обеспечивали наряды Госавтоинспекции.

Благодаря предпринятым мерам, правонарушений не было зафиксировано, подчеркнули в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что подведены итоги 29-й Международной встречи воздухоплавателей.