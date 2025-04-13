Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

О густом тумане предупреждают псковичей

13 апреля в Псковской области ожидается густой туман, сообщили ПАИ в региональном ГУ МЧС. В первой половине дня местами в регионе сохранится туман с видимостью 500 метров и менее.

Фото: ПАИ

При движении в тумане на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. Большинство дорожно-транспортных происшествий в условиях тумана происходит с движущимся впереди транспортным средством.

Туман скрадывает расстояние – целесообразно увеличить обычную дистанцию. Во всех случаях скорость движения в тумане должна быть ниже скорости при ясной погоде. При выборе скорости необходимо исходить из возможности остановки автомобиля в пределах видимости.

Следует избегать внезапных торможений: при остановке скорость нужно снижать плавно. Необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым подав сигнал, предупреждающий водителей автомобилей, которые движутся позади вас.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












13 апреля 2025

Старинные часы, секретные колокола и призрак из башни: вышел фильм о псковском хранителе времени
13 апреля 2025

Михаил Ведерников поздравил псковичей с Вербным воскресеньем
13 апреля 2025

О густом тумане предупреждают псковичей
13 апреля 2025

Что можно и что нельзя делать в Вербное воскресенье
12 апреля 2025

Импортозамещённый «Сухой Суперджет» достиг своего высотного потолка
12 апреля 2025

В День воинской славы на берегу Чудского озера посадят аллею
12 апреля 2025

Дарья Чистякова: Детский медиафорум стал прекрасной площадкой для неформального диалога с молодёжью региона

12 апреля 2025

Россия будет развивать атомную космическую энергетику

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...