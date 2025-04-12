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Происшествия

Псковичи снова перевели аферистам свои сбережения

Несколько псковичей поддались на ухищрения мошенников и лишились более миллиона рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, четверым жителям Пскова позвонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками разных организаций. Они рекомендовали собеседникам во избежание финансовых потерь перевести сбережения на «безопасный счет». Кроме того, незнакомцы ввели в заблуждение собеседников, пообещав им дополнительный заработок в Сети. Кому-то они предложили заменить счётчик. А одному из пользователей в мессенджере поступило сообщение от мнимой знакомой, которая попросила одолжить ей денег.

В итоге после общения с аферистами горожане недосчитались в общей сложности более миллиона рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела, в рамках расследования выясняются все обстоятельства произошедшего.

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