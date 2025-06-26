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Происшествия

В Дно мужчина решил прогреть машину, а она загорелась

Автомобиль Ford Focus горел на улице Строителей в Дно, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Со слов очевидцев, владелец автомобиля вышел с утра прогреть машину, но из-под торпеды пошёл дым. Он успел отогнать автомобиль с парковки на дорогу между домами, чтобы не допустить распространения огня на другой транспорт.

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание и не допустили распространения огня.

Помимо пожарных, на месте работали сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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