В Дно мужчина решил прогреть машину, а она загорелась
Автомобиль Ford Focus горел на улице Строителей в Дно, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Со слов очевидцев, владелец автомобиля вышел с утра прогреть машину, но из-под торпеды пошёл дым. Он успел отогнать автомобиль с парковки на дорогу между домами, чтобы не допустить распространения огня на другой транспорт.
Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание и не допустили распространения огня.
Помимо пожарных, на месте работали сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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