Пропавшего у «Электрона» псковича разыскивает полиция

12:45, 13 апреля 2025, ПАИ

Отдел уголовного розыска УМВД России по Пскову разыскивает Андрея Петрова, без вести пропавшего 7 июня 2023 года. Об этом ПАИ сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

33-летний пскович проживал в доме по улице Новосёлов. По имеющимся данным, последний раз его видели на берегу Великой у спортивного комплекса «Электрон».

На вид пропавшему около 30 лет, рост около 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, короткие. Был одет в чёрную куртку фирмы «Найк», спортивные штаны и кроссовки черного цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Андрея Петрова, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-952-21-44-897 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД) или 102, 112.