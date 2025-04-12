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Происшествия

Пропавшего у «Электрона» псковича разыскивает полиция

Отдел уголовного розыска УМВД России по Пскову разыскивает Андрея Петрова, без вести пропавшего 7 июня 2023 года. Об этом ПАИ сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

33-летний пскович проживал в доме по улице Новосёлов. По имеющимся данным, последний раз его видели на берегу Великой у спортивного комплекса «Электрон».

На вид пропавшему около 30 лет, рост около 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, короткие. Был одет в чёрную куртку фирмы «Найк», спортивные штаны и кроссовки черного цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Андрея Петрова, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-952-21-44-897 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД) или 102, 112.

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