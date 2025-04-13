Борис Елкин поздравил горожан с Вербным воскресеньем

13:30, 13 апреля 2025, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин поздравил горожан с Вербным воскресеньем и пожелал «благополучия в семье, душевного спокойствия и Божьего благословения».

«Пусть освящённые веточки вербы приносят в ваши дома здоровье, радость и защиту от всех бед!» - написал глава города в своём телеграм-канале.

Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) — христианский праздник, который отмечают в воскресенье за неделю до Пасхи. В этом году он приходится на 13 апреля.

Торжественный вход Иисуса в Иерусалим был вступлением его на путь крестных страданий. Об этом событии рассказывают в своих Евангелиях все четыре евангелиста – Марк, Матфей, Лука и Иоанн.

У евреев был обычай: цари и победители въезжали в Иерусалим на конях или ослах, и народ с пальмовыми ветвями в руках торжественными криками встречал их. Исполняя пророчества Ветхого Завета, Христос именно таким торжественным образом въезжал в Иерусалим, но не как царь земной или победитель в войне, а как царь, царство которого не от мира сего, как победитель греха и смерти. Это царское прославление Христа перед его смертью церковь вспоминает для показания, что страдания Спасителя были добровольными.