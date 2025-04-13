Старинные часы, секретные колокола и призрак из башни: вышел фильм о псковском хранителе времени

11:48, 13 апреля 2025, ПАИ

Вот уже почти 20 лет каждый вторник и пятницу Владимир Лобанов поднимается на башню Дома Советов, чтобы сделать 43 оборота - завести и отрегулировать главные часы Псковской области, расположенные на здании правительства региона. Мини-фильм о псковском хранителе времени в своём телеграм-канале разместил губернатор Михаил Ведерников.

В прошлом моторист подлодки, а ныне сотрудник управления делами правительства региона, и представить себе не мог, что когда-то будет водить экскурсии на крышу и станет хранителем уникального векового механизма, требующего трепетного присмотра.

Таких часов, как в Пскове, в России осталось всего 13. Они были изготовлены под заказ в 1905 году, переданы в дар Никандровой пустыни, а в советские годы, после закрытия монастыря, установлены на месте бывшего оптического телеграфа и обсерватории. Это решение в 1920-х годах спасло церковные колокола от сдачи в металлолом.

«Эта история – о судьбе и призвании, об ответственном отношении, о любви к своему делу и, конечно, о времени», - прокомментировал видео Михаил Ведерников.