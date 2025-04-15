На столе главы Минпромторга России стоит телефон, сделанный в Пскове

14:28, 15 апреля 2025, ПАИ

На рабочем столе министра промышленности и торговли России Антона Алиханова установлен телефон, который произведён на одном из заводов Пскова, занимающемся изготовлением аппаратов и АТС спецсвязи. Об этом рассказала заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 15 апреля.

«На выставке промышленности Псковской области, которая прошла в дни выездной стажировки Минпромторга «Федеральная практика», Антона Алиханова подвели к стенду одного из псковских предприятий – и министр увидел телефон, сказал, что такой же стоит на его рабочем столе. Надо сказать, что у министра были позитивные, положительные отзывы о наших предприятиях», – отметила вице-губернатор.

«Федеральная практика» – важное и полезное событие, поскольку даёт возможность бизнесу детально узнать о тех мерах поддержки промышленности, которые реализует Минпромторг, подчеркнула Нинель Салагаева. «Даже нам, людям, которые постоянно варятся во всём этом, это тоже было полезно», – сказала она.

Выездная стажировка «Федеральная практика» в Северо-Западном федеральном округе прошла в третий раз, при этом дважды она проходила в Пскове. В мероприятии приняли участие более 400 человек – представители органов власти и бизнеса со всего СЗФО.