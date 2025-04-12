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Экономика

Чай без лимона: эти фрукты в России могут подорожать сразу на 25%

Лимоны в России могут подорожать сразу на 25%. Причина такого роста кроется в неблагоприятной погоде и, как следствие, неурожее в Турции, а также сложности с транспортировкой фруктов из Египта, сообщают СМИ.

Турция и Египет - основные поставщики лимонов в Россию. Неделю назад турецкие поставки временно ограничились, потом возобновились, но из-за сложности цена опта уже сравнялась с рыночной — 180 рублей. За ней подтягивается цена на рынке с наценкой и получается 220–230 рублей.

Турецкие поставки могут заменить египетскими, правда, лимоны из Египта более кислые. Этот товар тоже подорожает примерно до 200 рублей за килограмм.

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