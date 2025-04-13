В 33-й раз прошёл праздник народной музыки в честь Бориса Трояновского в Новоржеве

20:44, 13 апреля 2025, ПАИ

В 33-й раз прошёл праздник народной музыки в честь дня рождения музыканта, виртуоза-балалаечника Бориса Трояновского в Новоржеве, пишет газета «Земля Новоржевская».

На митинг у районного Дома культуры собрались новоржевцы, гости из Пскова и Изборска.

Собравшихся приветствовали глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова, директор Псковского объединённого центра народного творчества Наталья Белова, известный псковский балалаечник-виртуоз, руководитель ансамбля «Сказ» Константин Абабков.

Собравшиеся возложили цветы к памятной доске Борису Трояновскому.

В Доме культуры перед гостями праздника выступили Изборский ансамбль русских народных инструментов, ансамбль «Сказ» имени Виталия Румянцева.

На концерте звучали русские народные мелодии, попурри эстрадных произведений, зарубежная классика, любимая композиция Бориса Трояновского «У самовара».

По окончании Наталья Белова вручила благодарственные письма Псковского областного центра народного творчества за организацию и проведения фестиваля творческим коллективам, главе Новоржевского муниципального округа Любови Трифоновой и Новоржевскому РКСК.

В заключительном слове Любовь Трифонова от имени всех зрителей поблагодарила артистов за доставленное удовольствие и передала им цветы.