Луну над Плоской башней запечатлели в Пскове

23:15, 13 апреля 2025, ПАИ

Луну над Плоской башней запечатлел псковский астроном-любитель Пётр Митрофанов. Снимком он поделился в группе «Астро-Псков» в соцсети «ВКонтакте».

«Луна через день после полнолуния над Плоской башней Псковского кремля», – написал он.

Ранее о балдже Млечного Пути на примере снимков из Псковского, Новоржевского и Палкинского районов рассказали псковичам.