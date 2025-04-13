Луну над Плоской башней запечатлели в Пскове
Луну над Плоской башней запечатлел псковский астроном-любитель Пётр Митрофанов. Снимком он поделился в группе «Астро-Псков» в соцсети «ВКонтакте».
«Луна через день после полнолуния над Плоской башней Псковского кремля», – написал он.
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