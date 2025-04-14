Страстная неделя – 2025: чего категорически нельзя делать перед Пасхой

06:59, 14 апреля 2025, ПАИ

Страстная неделя началась у православных христиан. Она предшествует самому главному православному празднику – Пасхе. В этот период вспоминают о последних днях земной жизни Иисуса Христа, его страданиях, распятии на кресте, смерти и последующем воскрешении. Каждый день Страстной недели наделён особым смыслом.

В 2025 году Страстная неделя началась 14 апреля и продлится до 19 апреля, а Пасха (Светлое Христово Воскресение) будет отмечаться 20 апреля.

По величию и важности совершавшихся событий каждый день Страстной седмицы именуется святым и великим. Эти дни воспринимаются верующими как Божественный праздник, озарённый радостным сознанием полученного спасения через страдания и смерть Спасителя.

В Великий понедельник верующие вспоминают ветхозаветного патриарха Иосифа, проданного братьями в рабство. Это прообраз страдающего Спасителя. Также в храмах читают евангельский отрывок о проклятии Христом бесплодной смоковницы. Кроме того, в поместных православных церквях начинают совершать чин мироварения.

В Великий вторник христиане вспоминают обличение Иисусом фарисеев и книжников, а также произнесённые им притчи о Страшном суде и конце мира, о десяти девах, о талантах и дани кесарю.

В Великую среду верующие скорбят о предательстве Иуды, который продал учителя за 30 сребреников. Также они читают в Евангелии историю о грешнице, которая омыла слезами ноги и помазала волосы Спасителя драгоценным маслом, тем самым приготовив его к погребению.

Великий четверг, ещё одно название которого – Чистый четверг, считается днём совершения первого таинства причащения. На Тайной вечере Христос подал апостолам хлеб и вино со словами: «Сие есть тело Моё и сия есть кровь Моя». А после трапезы он вместе с ближайшими учениками удалился в Гефсиманский сад, чтобы в последний раз там помолиться. Именно там его и предал Иуда Искариот. Об этих событиях читают на особой службе «Двенадцати страстных Евангелий», где верующие молятся перед крестом и вспоминают о страданиях Господа. В конце же они поют красивый гимн «Поклоняемся страстем Твоим Христе».

Великая пятница – самый скорбный день, когда Христа распяли. В храмах совершаются уникальные богослужения, во время которых выносят на поклонение плащаницу – икону лежащего во гробе Спасителя.

В Великую субботу, согласно преданию, после смерти Спаситель сошёл в ад. Оттуда он вызволил души томившихся там праведников, в том числе и первых людей – Адама и Еву. Это стало возможным благодаря искупительной смерти Иисуса. В этот день, согласно вероучению, весь мир замирает в ожидании Светлого Христова Воскресения.

Что можно и нельзя делать в Страстную неделю? Духовенство призывает посвятить все дни седмицы молитве и участию в службах. Поэтому общецерковное поминовение усопших на этой неделе не совершается. При этом священник может совершить короткую панихиду в храме. А вот отпевание совершается во все дни, кроме Великой пятницы. Кроме того, дома поминать умерших можно каждый день.

Во время Великой седмицы не рекомендуется заниматься тяжёлой работой. К рутинному бытовому труду это не относится.

Зачастую Святая неделя выпадает на начало посевного сезона. Однако священнослужители не рекомендуют заниматься огородом, посвятив время молитве.

В Страстную неделю также нельзя венчаться, предаваться соблазнам и развлечениям, конфликтовать и ссориться.

В последнюю неделю перед днём Христова Воскресения верующие придерживаются особо строгого поста. По уставу в понедельник, вторник и среду допускается лишь сухоядение. В Великий четверг можно употреблять пищу с маслом и немного вина. В Страстную пятницу – голодание. Разрешается лишь хлеб и вода. Однако правило не распространяется на пожилых, детей, беременных, кормящих, а также на тяжелобольных. В Великую субботу тоже сухоядение. В этот день верующие готовятся встретить самый главный праздник – Пасху.