Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Серию хищений из магазинов Пскова предотвратили росгвардейцы

Подозреваемых в хищениях из магазинов задержали росгвардейцы в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

13 апреля около 1:00 росгвардейцы получили сообщение, что в гипермаркете на Рижском проспекте сработала тревожная кнопка. Прибыв на место происшествия, они задержали 23-летнего гражданина, который похитил из торгового зала провод зарядки.

В тот же день около 15:00 тревожная кнопка сработала в гипермаркете на улице Труда. Прибыв в магазин, росгвардейцы задержали псковича, который украл продукты.

По фактам хищений проводятся проверки, уточнили в пресс-службе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












14 апреля 2025

20 человек погибло при пожарах в Псковской области за три месяца
13 апреля 2025

Собака погибла при пожаре в порховской Попадинке
12 апреля 2025

Пожарные тушат пожар в Белорусском Пыталовского района
12 апреля 2025

ДТП с участием трактора и легковушки произошло в Гдовском районе
12 апреля 2025

58-летний мужчина пропал в Пушкиногорском районе
12 апреля 2025

Себежанин попал под суд за хранение опия в бане
12 апреля 2025

Нетрезвого водителя-рецидивиста задержали в Палкино
11 апреля 2025

Отчима подозревают в убийстве пасынка в Псковской области

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...