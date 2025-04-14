Серию хищений из магазинов Пскова предотвратили росгвардейцы

08:40, 14 апреля 2025, ПАИ

Подозреваемых в хищениях из магазинов задержали росгвардейцы в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

13 апреля около 1:00 росгвардейцы получили сообщение, что в гипермаркете на Рижском проспекте сработала тревожная кнопка. Прибыв на место происшествия, они задержали 23-летнего гражданина, который похитил из торгового зала провод зарядки.

В тот же день около 15:00 тревожная кнопка сработала в гипермаркете на улице Труда. Прибыв в магазин, росгвардейцы задержали псковича, который украл продукты.

По фактам хищений проводятся проверки, уточнили в пресс-службе.