В Великих Луках злоумышленник зашёл в чужой дом попить воды и вынес деньги

10:01, 14 апреля 2025, ПАИ

В Великих Луках 26-летний злоумышленник из Куньинского района зашёл в чужой дом попить воды и вынес деньги, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.

В ноябре 2024 года гражданин, воспользовавшись гостеприимством потерпевших, украл 3000 рублей и золотые украшения на 91 тысячу рублей. Деньги мужчина похитил у потерпевшего, который пустил к себе в дом попить воды, а золотые изделия похитил у малознакомой женщины, которая пригласила его к себе в гости для совместного времяпрепровождения.

Мужчина имеет судимость за совершение серии краж из жилых домов.

Злоумышленнику назначено наказание в виде 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.