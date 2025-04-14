Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Псковичи участвуют в чемпионате России по плаванию

Псковичи, воспитанники спортшколы «Барс» Илья Рощупкин и Анастасия Щеглова принимают участие в чемпионате России по плаванию, который проходит в Казани, передаёт корреспондент ПАИ.

Соревнования являются отборочным этапом на чемпионат мира по водным видам спорта, который состоится в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. В рамках чемпионата 784 спортсмена из 72 регионов страны разыгрывают 41 комплект наград.

В первый день соревнований Анастасия Щеглова заняла 56-е место из 83 участниц предварительных заплывов на дистанции 50 метров брассом. Первое время здесь показала шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова. Щеглова отстала от Ефимовой всего на 2,69 секунды.

Илья Рощупкин в первый день занял 83-е место предварительного этапа на дистанции 100 метров на спине.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












14 апреля 2025

Псковичка стала серебряным призёром Женской хоккейной лиги
14 апреля 2025

Сборная Псковской области по волейболу выиграла путёвку в финал Первой лиги чемпионата России
14 апреля 2025

Пскович выиграл серебро всероссийского турнира по карате в Казани
14 апреля 2025

Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» одержал первую победу в сезоне
13 апреля 2025

Печорские школьники стали победителями областных соревнований по кроссу
12 апреля 2025

«Гагаринская эстафета» прошла в Красногородском районе
12 апреля 2025

Шахматный турнир в честь Дня космонавтики проходит в Стругах Красных
12 апреля 2025

Чемпионат по мини-футболу прошёл в Псковском ГУ МЧС

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...