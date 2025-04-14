Псковичи участвуют в чемпионате России по плаванию

12:03, 14 апреля 2025, ПАИ

Псковичи, воспитанники спортшколы «Барс» Илья Рощупкин и Анастасия Щеглова принимают участие в чемпионате России по плаванию, который проходит в Казани, передаёт корреспондент ПАИ.

Соревнования являются отборочным этапом на чемпионат мира по водным видам спорта, который состоится в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. В рамках чемпионата 784 спортсмена из 72 регионов страны разыгрывают 41 комплект наград.

В первый день соревнований Анастасия Щеглова заняла 56-е место из 83 участниц предварительных заплывов на дистанции 50 метров брассом. Первое время здесь показала шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова. Щеглова отстала от Ефимовой всего на 2,69 секунды.

Илья Рощупкин в первый день занял 83-е место предварительного этапа на дистанции 100 метров на спине.

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