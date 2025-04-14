Как псковские абитуриенты могут получить кредит на образование, рассказал эксперт Банка России

13:15, 14 апреля 2025, ПАИ

Как псковские абитуриенты могут получить образовательный кредит, рассказал эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в программе «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Для оплаты обучения в университете или колледже можно выбрать обычный потребительский кредит или воспользоваться льготным образовательным кредитом, который предлагают некоторые банки специально для обучения. Действует специальная государственная программа, позволяющая взять кредит для оплаты образования и гасить его после окончания учебного заведения.

«Процентные ставки по образовательным кредитам с государственной поддержкой значительно ниже рыночных и составляют всего около 3 % годовых. Разницу между процентными ставками компенсирует государство. Такой кредит не предназначен для других целей, кроме оплаты обучения», – напомнил Александр Иванов.

Если взять обычный потребительский кредит, заемщик сразу начинает платить проценты и выплачивать сумму основного долга. В случае с образовательным кредитом во время обучения необходимо оплачивать только проценты, которые начисляются на сумму основного долга по кредиту, а основной долг уже после завершения обучения.

У некоторых банков есть собственные программы образовательного кредитования. Условия кредитов без государственной поддержки отличаются: проценты могут быть выше и основной долг необходимо будет гасить сразу.

Образовательный кредит с господдержкой может взять любой человек старше 14 лет. Если будущему студенту еще нет 18 лет, ему потребуется письменное согласие родителей на оформление кредита.

«Взять такой кредит может не только вчерашний школьник, но и взрослый человек. Но, как правило, деньги выдаются при условии, что на момент погашения кредита заемщику будет не больше 70-75 лет. Кроме того, студент должен иметь гражданство РФ и официальную регистрацию на территории страны», – уточнил Александр Иванов.

Банк открывает кредитный счет, на который студент должен ежемесячно вносить платежи согласно установленному в договоре графику. Во время учебы нужно платить только проценты, которые набегут на сумму основного долга.

По условиям программы господдержки часть начисленных процентов нужно гасить только после окончания учебного заведения. В течение первого курса платежи составляют 40 % от суммы начисленных процентов, на втором курсе – 60%, и только с третьего курса платежи по процентам достигают 100 %.

«Расплачиваться по основному долгу студент начнет уже после окончания учебы, дополнительно получив 9 месяцев отсрочки по погашению основного долга для поиска работы. В общей сложности на закрытие кредита дается 15 лет. Но погасить его можно и досрочно, но в этом случае нужно обязательно уведомить об этом кредитора прежде, чем перевести деньги», – пояснил Александр Иванов.