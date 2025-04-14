Псковичи обокрали магазины ради зарядного провода и продуктов

15:21, 14 апреля 2025, ПАИ

Сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области задержали двух псковичей за кражу из магазинов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

13 апреля около 1:00 росгвардейцы получили сигнал, что в гипермаркете на Рижском проспекте сработала тревожная кнопка. На месте происшествия сотрудники ведомства задержали 23-летнего псковича, который украл провод зарядки.

Также 13 апреля около 15:00 во время патрулирования улиц Пскова росгвардейцы получили сигнал, что в гипермаркете на улице Труда сработала тревожная кнопка. На месте происшествия сотрудники Росгвардии задержали псковича, который украл продукты.

По фактам хищений проводятся проверки.