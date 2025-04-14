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Происшествия

Более 3,5 миллиона рублей перевели жители Псковской области мошенникам

Более 3,5 миллиона рублей перевели мошенникам жители Пскова, Великих Лук и Псковского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Более 3,5 миллиона рублей перевели жители Псковской области мошенникам. Фото: ПАИ

По версии следствия, жителям региона звонили неизвестные под видом сотрудников банков, брокерских и других организаций, которые сообщили собеседникам, что злоумышленники якобы пытаются оформить на них кредиты. Чтобы предотвратить это, звонившие рекомендовали срочно перевести сбережения на «безопасные счета». Некоторым аферисты пообещали дополнительный заработок за счет инвестиций.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Выясняются все обстоятельства произошедшего в рамках возбужденных уголовных дел.

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