Факт фиктивной регистрации выявили полицейские в Невеле

15:31, 14 апреля 2025, ПАИ

Невельчанин подозревается в фиктивной регистрации гражданина, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в апреле в Невеле местный 42-летний житель фиктивно зарегистрировал гражданина России. При этом последний фактически по месту регистрации не пребывал.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

В ведомстве также напомнили, что в соответствии со статьёй 322.3 УК РФ минимальное наказание за подобное правонарушение составляет штраф в размере до полумиллиона рублей, максимальное – лишение свободы до трёх лет.