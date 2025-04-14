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Происшествия

Факт фиктивной регистрации выявили полицейские в Невеле

Невельчанин подозревается в фиктивной регистрации гражданина, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в апреле в Невеле местный 42-летний житель фиктивно зарегистрировал гражданина России. При этом последний фактически по месту регистрации не пребывал.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

В ведомстве также напомнили, что в соответствии со статьёй 322.3 УК РФ минимальное наказание за подобное правонарушение составляет штраф в размере до полумиллиона рублей, максимальное – лишение свободы до трёх лет.

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