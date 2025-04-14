Двух нетрезвых водителей-рецидивистов поймали в Псковской области

15:34, 14 апреля 2025, ПАИ

Нетрезвых водителей, которые ранее привлекались к ответственности за аналогичное правонарушение, задержали полицейские в Бежаницком и Себежском районах. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

11 апреля на улице Школьной в посёлке Красный Луч Бежаницкого района инспекторы ДПС остановили для проверки автомобиль «Ниссан». Выяснилось, что этой иномаркой управлял пьяный 26-летний местный житель.

В этот же день по улице Ленина в посёлке Идрица Себежского района на автомобиле ВАЗ ехал 40-летний местный житель, который тоже был в нетрезвом состоянии.

Автомобили у этих сельчан изъяты. Все обстоятельства произошедшего выясняются, уточнили в пресс-службе.