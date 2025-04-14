Псковичку поймали на мошенничестве при получении налогового вычета за медуслуги

17:44, 14 апреля 2025, ПАИ

Псковичку поймали на мошенничестве при получении социального налогового вычета по расходам на медуслуги. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре города.

В январе 2024 года жительница Пскова через «Личный кабинет налогоплательщика» подала декларацию 3-НДФЛ за 2023 год с ложными сведениями об оплате стоматологических услуг на сумму 195 тысяч рублей, хотя обслуживание в том году ей не оказывали, а делали это в 2019 году, за что женщина уже получала налоговый вычет в 2020 году.

С помощью компьютерной программы женщина изменила ранее представленные справки и чеки, а после предоставила их в налоговую. Так она пыталась незаконно получить из федерального бюджета 24 тысячи рублей.

Уголовное дело направили в суд. Псковичке по части 1 статьи 159 УК РФ грозит тюремное заключение на срок до двух лет.