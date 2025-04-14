В Псковском районе 17-летняя девушка ушла из дома и не вернулась

17:38, 14 апреля 2025, ПАИ

17-летняя Анна Тараканова разыскивается в Псковском районе. 30 марта девушка ушла из дома и до сих пор не вернулась, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Анна жила в деревне Опочицы Псковского района. До настоящего времени её местонахождение неизвестно.

Приметы: рост - 160 см, волосы рыжие до плеч, в носу есть пирсинг. Была одета предположительно в чёрную куртку и белые кроссовки.

Псковичей, которым что-либо известно о местонахождении Анны Таракановой, просят позвонить по телефонам: 67-68-51 (дежурная часть ОМВД), 59-63-22 (дежурная часть УМВД) или 102, 112.