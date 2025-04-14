Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Водителя мопеда госпитализировали после ДТП в Псковском районе

Столкновение мопеда с автомобилем ВАЗ-2104 произошло на улице Рябиновой в деревне Неёлово-2 Псковского района. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Водителя мопеда госпитализировали после ДТП в Псковском районе. Фото здесь и далее: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

По предварительным данным, водитель мопеда при выезде со двора не предоставил преимущество автомобилю, двигавшемуся по главной дороге.

  • Водителя мопеда госпитализировали после ДТП в Псковском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Водителя мопеда госпитализировали после ДТП в Псковском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Водителя мопеда госпитализировали после ДТП в Псковском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Водителя мопеда госпитализировали после ДТП в Псковском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Водителя мопеда госпитализировали после ДТП в Псковском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

В результате происшествия водитель мопеда с травмами различных степеней тяжести доставлен в медицинское учреждение.

На месте работали спасатели АСС и сотрудники ГАИ. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












14 апреля 2025

Пассажирка пострадала в результате столкновения двух автомобилей в Пскове
14 апреля 2025

Водителя мопеда госпитализировали после ДТП в Псковском районе
14 апреля 2025

В Бежаницком районе женщина предстанет перед судом за убийство двух человек
14 апреля 2025

Автомобиль сбил девочку в Великих Луках
14 апреля 2025

В Псковском районе 17-летняя девушка ушла из дома и не вернулась
14 апреля 2025

Пьяный великолучанин устроил поножовщину с собутыльниками
14 апреля 2025

Восемь лет тюрьмы грозит жителю Великих Лук за избиение соседа
14 апреля 2025

Двух нетрезвых водителей-рецидивистов поймали в Псковской области
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...