Водителя мопеда госпитализировали после ДТП в Псковском районе
Столкновение мопеда с автомобилем ВАЗ-2104 произошло на улице Рябиновой в деревне Неёлово-2 Псковского района. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
По предварительным данным, водитель мопеда при выезде со двора не предоставил преимущество автомобилю, двигавшемуся по главной дороге.
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
В результате происшествия водитель мопеда с травмами различных степеней тяжести доставлен в медицинское учреждение.
На месте работали спасатели АСС и сотрудники ГАИ. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.