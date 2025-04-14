Водителя мопеда госпитализировали после ДТП в Псковском районе

19:46, 14 апреля 2025, ПАИ

Столкновение мопеда с автомобилем ВАЗ-2104 произошло на улице Рябиновой в деревне Неёлово-2 Псковского района. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

По предварительным данным, водитель мопеда при выезде со двора не предоставил преимущество автомобилю, двигавшемуся по главной дороге.

В результате происшествия водитель мопеда с травмами различных степеней тяжести доставлен в медицинское учреждение.

На месте работали спасатели АСС и сотрудники ГАИ. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.