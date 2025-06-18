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Происшествия

В Пскове мотоциклиста госпитализировали после столкновения с автомобилем

Автомобиль Nissan Qashqai и мотоцикл Honda столкнулись у дома № 14 на улице Юбилейной в Пскове, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

  • ДТП на улице Юбилейной в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • ДТП на улице Юбилейной в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • ДТП на улице Юбилейной в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • ДТП на улице Юбилейной в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

В ДТП пострадал мотоциклист, бригада медицины катастроф госпитализировала его в больницу.

Помимо бригады медицины катастроф, на месте работали спасатели АСС и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП выясняются.

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