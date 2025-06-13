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Происшествия

В Великолукском районе проводится проверка по сообщению о гибели мужчины в водоёме

В Великолукском районе проводится проверка по сообщению о гибели мужчины в водоёме, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

В правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в Псковской области, в акватории реки Ловати недалеко от деревни Рыканово, нашли тело 44-летнего мужчины с признаками утопления. Следственные органы проводят процессуальную проверку.

Согласно полученной следствием информации, погибший – местный житель, который накануне отправился на рыбалку и перестал выходить на связь. В настоящее время по материалам проверки назначена судебно-медицинская экспертиза, а также проходят мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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