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Болельщику потребовалась помощь скорой на выездном матче «Луки-Энергии»

Одному из болельщиков на выездном матче футбольного клуба «Луки-Энергия» потребовалась помощь врачей, игру приостановили, сообщает корреспондент ПАИ.

Скриншот: трансляция матча

На 63-й минуте матче «Динамо-Вологда» забила третий мяч в ворота великолучан. В это же время за трибунах врачи одной из команд оказывали помощь болельщику, которому стало плохо. Затем к работе подключилась и бригада скорой помощи.

Матч остановили на пять минут, затем возобновили. Фаната увезли на карете скорой помощи. По словам комментатора матча, с болельщиком всё в порядке.

«Луки-Энергия» уступает со счётом 1:3.

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