Скончался водитель, пострадавший в ДТП в Великолукском районе

21:12, 12 июня 2025, ПАИ

Скончался водитель автомобиля Nissan, пострадавший в ДТП в Великолукском районе, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Напомним, что на 475-м километре федеральной дороги М-9 «Балтия» столкнулись автомобили Nissan Almera и ВАЗ-2115. В ДТП пострадали три человека. Один из них – водитель «Ниссана» – скончался, не приходя в сознание.

На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники Госавтоинспекции, спасатели ПСО. Обстоятельства ДТП уточняются.