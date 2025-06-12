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Происшествия

Скончался водитель, пострадавший в ДТП в Великолукском районе

Скончался водитель автомобиля Nissan, пострадавший в ДТП в Великолукском районе, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

  • Три человека пострадали в ДТП на федеральной трассе в Великолукском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Три человека пострадали в ДТП на федеральной трассе в Великолукском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Три человека пострадали в ДТП на федеральной трассе в Великолукском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Три человека пострадали в ДТП на федеральной трассе в Великолукском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Напомним, что на 475-м километре федеральной дороги М-9 «Балтия» столкнулись автомобили Nissan Almera и ВАЗ-2115. В ДТП пострадали три человека. Один из них – водитель «Ниссана» – скончался, не приходя в сознание.

На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники Госавтоинспекции, спасатели ПСО. Обстоятельства ДТП уточняются.

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