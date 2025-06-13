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Общество

Автомобиль протаранил опору

Автомобиль, за рулём которого находился мужчина 1972 года рождения, врезался в опору и опрокинулся, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Фото здесь и далее: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Авария произошла в Пскове на Октябрьском проспекте у дома 56Б. В результате происшествия водитель получил травмы и был госпитализирован. По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

  • Автомобиль протаранил опору
  • Автомобиль протаранил опору
  • Автомобиль протаранил опору
  • Автомобиль протаранил опору
  • Автомобиль протаранил опору
  • Автомобиль протаранил опору
  • Автомобиль протаранил опору
  • Автомобиль протаранил опору
  • Автомобиль протаранил опору

На месте работают сотрудники ГАИ, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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