Автомобиль протаранил опору

18:13, 13 июня 2025, ПАИ

Автомобиль, за рулём которого находился мужчина 1972 года рождения, врезался в опору и опрокинулся, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Авария произошла в Пскове на Октябрьском проспекте у дома 56Б. В результате происшествия водитель получил травмы и был госпитализирован. По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

На месте работают сотрудники ГАИ, устанавливаются все обстоятельства случившегося.