Фестиваль профессий впервые пройдёт в Псковской области

22:13, 14 апреля 2025, ПАИ

В Псковской области впервые пройдёт фестиваль профессий, который состоится 17 апреля в рамках регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Молодёжный кадровый центр организует семь мероприятий в один день, ориентированных на соискателей в возрасте от 14 до 35 лет, включая школьников и студентов средних и высших учебных заведений.

Фестиваль начнётся с экскурсии на производство теплового оборудования ПК «Технология». Затем участники соберутся на лекцию, где подробно узнают о возможностях кадровых центров «Работа России» и Молодёжного кадрового центра Псковской области. После этого молодые люди будут разделены на подгруппы и направлены на другие площадки, где их ждут встречи с работодателями из крупнейших организаций региона и с представителями силовых структур.

Будет проведён психологический тренинг на тему «Как превратить все свои «хочу» в «могу»?». Также состоятся профориентационные игры «Кадры» и квиз, посвящённый профессиям.

Основные мероприятия пройдут на площадке Дома молодёжи, где молодые люди смогут встретиться с ведущими экспертами-работодателями из региона, включая компанию «Любятово», Псковский хлебокомбинат и Псковский молочный комбинат.

Основная цель фестиваля – повысить осведомлённость молодёжи о разнообразии профессий и помочь ей в профессиональной ориентации через непосредственное взаимодействие работодателей и соискателей. Также в мастер-классах и тренингах акцент будет сделан на развитии личных навыков, необходимых для карьерного роста, и самопрезентации.

Фестиваль будет способствовать формированию осознанного выбора карьеры и увеличению интереса к различным специальностям.

Зарегистрироваться можно по ссылке на сайте правительства Псковской области.

18 апреля мероприятия фестиваля профессий пройдут во всех районах Псковской области в рамках регионального этапа всероссийской ярмарки трудоустройства.