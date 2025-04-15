«Барыш-день» наступил по народному календарю

07:00, 15 апреля 2025, ПАИ

15 апреля православная церковь отмечает память преподобного Тита Чудотворца, жившего в IX веке, сообщает calend.ru,

Прозвище «Ледолом» святой Тит получил в народе из-за того, что в его день окончательно вскрываются реки и озера. За этим процессом принято было внимательно наблюдать: если лед утонет, опустится на дно, то нужно готовиться к сложному году. Если полая вода разольется — можно ждать хороших трав и раннего покоса. А если к Титу лед еще не сошел — значит, рыба нынешней весной будет ловиться плохо. Следили на Тита и за птицами. Если закричит перепел — будет много хлеба и много травы.

Называли этот день также Бесхлебицей. Запасы зерна заканчивались, и люди начинали перебиваться с хлеба на квас. По этому поводу говорили: «Было когда-то всякого жита по лопате, а сейчас дожили — ножки съежили»; «У кого ничего, а у нас и пуще того». Несмотря на тяжелые времена, припасенное на посев зерно не трогали. Это было табу: «Корову продай, а поле добрым семенем засевай»; «Сам голодай, а поле зерном не обделяй».

У торговцев же, напротив, эта дата называлась «барыш-день». Они старались отпраздновать его как можно более шумно — это сулило хорошие прибыли в течение всего года.

Нередко день Тита приходится на период Великого Поста. Этим объясняется множество шуток, присказок и поговорок про Тита. «Наш Тит и в пост блудит»; «Пьяный Тит псалмы твердит»; «У нашего Тита и пито, и бито», — вот только некоторые из них.