Вакансия главного специалиста открыта в пресс-службе Псковского УМВД
В УМВД России по Псковской области открыта вакансия главного специалиста пресс-службы, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.
К кандидатам в качестве вольнонаемного работника предъявляют следующие требования: высшее образование, уверенное владение ПК, умение ориентироваться в информационных потоках (СМИ, социальные сети, Telegram-каналы), коммуникабельность, ответственность.
Рабочий график: с понедельника по четверг с 8:30 до 18:15, в пятницу с 8:30 до 17:00. Обед с 12:30 до 14:00.
Сотруднику предоставляют оплачиваемый отпуск, бесплатное медицинское обслуживание, материальное премирование. Уровень заработной платы будет обсуждаться во время собеседования.
По всем вопросам трудоустройства следует обращаться по телефонам: (8 8112) 59-24-64, 59-20-93.
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