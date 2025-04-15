Андрей Калинин назначен врио начальника Управления Госавтоинспекции Псковской области

13:13, 15 апреля 2025, ПАИ

Андрей Калинин назначен врио начальника Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области, сообщили ПАИ в областном управлении Госавтоинспекции. Ранее он занимал должность начальника Госавтоинспекции ОМВД России по городу Великие Луки.

К исполнению должностных обязанностей Андрей Калинин приступил вчера, 14 апреля.

Владимир Папорт, который ранее был врио начальника Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области, вернулся на должность начальника ОГИБДД УМВД России по городу Пскову.