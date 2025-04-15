Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Андрей Калинин назначен врио начальника Управления Госавтоинспекции Псковской области

Андрей Калинин назначен врио начальника Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области, сообщили ПАИ в областном управлении Госавтоинспекции. Ранее он занимал должность начальника Госавтоинспекции ОМВД России по городу Великие Луки.

К исполнению должностных обязанностей Андрей Калинин приступил вчера, 14 апреля.

Владимир Папорт, который ранее был врио начальника Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области, вернулся на должность начальника ОГИБДД УМВД России по городу Пскову.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












15 апреля 2025

Мемориальную доску в честь кавалера ордена Мужества открыли в Гдове
15 апреля 2025

Асфальт укладывают на улице Леона Поземского в Пскове
15 апреля 2025

Соцподдержку участников СВО обсудил псковский губернатор с замминистра Минобороны
15 апреля 2025

Почему жители других государств выбирают для переселения в Россию именно Псковскую область, рассказал Михаил Ведерников
15 апреля 2025

Новую систему посадки в аэропорту Пскова планируют запустить в течение нескольких месяцев
15 апреля 2025

Услуги грузового эвакуатора в Пскове: надёжность и скорость
15 апреля 2025

В Пскове суд отказал экс-собственнику дома Седельщикова во взыскании 15 млн рублей за проданное на торгах здание
15 апреля 2025

Фонтан на Четырёх углах в Пскове планируют запустить 18 апреля

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...