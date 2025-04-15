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Экономика

Средняя стоимость шуб в России упала на 43,5%

Средняя стоимость шуб в России в марте 2025 года снизилась на 43,5 % по сравнению с декабрём 2024 года и составила 65 тысяч рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки «Честный знак»).

В декабре средняя цена изделия была около 116 тысяч рублей, к январю она уменьшилась на 27,5 %, а в феврале падение достигло 33,8 % относительно декабря.

Руководитель управления товаров народного потребления ЦРПТ Варвара Михайлова отметила, что такое снижение средней цены может быть связано с сезонным спадом и изменением структуры предложений на рынке.

В декабре россияне активно инвестируют в зимний гардероб, тратя на шубы более 8,4 миллиарда рублей. Однако к весне покупательская активность значительно снижается, и расходы на шубы в марте едва достигают одного миллиарда рублей. Спрос в декабре превышает мартовский показатель на 78,4 %.

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