На «Машиностроителе» пройдут испытания футбольного поля
На псковском стадионе «Машиностроитель» пройдут испытания футбольного поля с искусственным покрытием. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе стадиона.
Проверять газон будет специалист центральной научно-исследовательской лаборатории. «Это важный шаг в обеспечении высокого качества и безопасности игрового процесса на нашем стадионе», – отметили в пресс-службе стадиона.
Испытания пройдут в соответствии со стандартами Российского футбольного союза «Требования к устройству и эксплуатации футбольных полей с искусственным покрытием».
Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».
Победители псковского регионального чемпионата НХЛ впервые пропустят финальный турнир в Сочи