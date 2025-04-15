На «Машиностроителе» пройдут испытания футбольного поля

16:00, 15 апреля 2025, ПАИ

На псковском стадионе «Машиностроитель» пройдут испытания футбольного поля с искусственным покрытием. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе стадиона.

Проверять газон будет специалист центральной научно-исследовательской лаборатории. «Это важный шаг в обеспечении высокого качества и безопасности игрового процесса на нашем стадионе», – отметили в пресс-службе стадиона.

Испытания пройдут в соответствии со стандартами Российского футбольного союза «Требования к устройству и эксплуатации футбольных полей с искусственным покрытием».

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