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Спорт

На «Машиностроителе» пройдут испытания футбольного поля

На псковском стадионе «Машиностроитель» пройдут испытания футбольного поля с искусственным покрытием. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе стадиона.

Фото: ПАИ

Проверять газон будет специалист центральной научно-исследовательской лаборатории. «Это важный шаг в обеспечении высокого качества и безопасности игрового процесса на нашем стадионе», – отметили в пресс-службе стадиона.

Испытания пройдут в соответствии со стандартами Российского футбольного союза «Требования к устройству и эксплуатации футбольных полей с искусственным покрытием».

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