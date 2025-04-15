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Происшествия

Житель Дновского района убил сына своей сожительницы

49-летний житель Дновского района обвиняется в убийстве сына своей сожительницы, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Согласно поступившему в суд материалу, 11 апреля молодой человек пришёл в гости к матери и ее сожителю и все вместе они пили алкоголь. Во время застолья хозяин дома ударил пасынка ножом. Тот, спасаясь от нападения, выбежал из дома во двор, где и скончался от полученных повреждений.

Суд в отношении обвиняемого избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 10 июня 2025 года.

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