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Общество

Регоператор «Экогрупп» просит заблаговременно подавать заявки на вывоз мусора после субботников

Всё больше заявок от организаций Псковской области поступает региональному оператору по обращению с ТКО «Экогрупп» для уборки после весенних субботников, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

Весенние субботники в самом разгаре. Фото здесь и далее: ПАИ

Весной многие жители и организации стремятся навести порядок после зимнего периода. Заявки на оказание содействия в рамках договорных отношений по вывозу поступают от администраций муниципалитетов, управляющих компаний и частных организаций.

Сотрудники «Экогрупп» обратившимся предоставляют контейнеры для сбора и обеспечивают своевременный вывоз, делая весь процесс более организованным.

Весенние субботники в самом разгаре. Фото здесь и далее: ПАИ

«Эта весна – наша первая, однако мы уже были готовы к увеличению заявок от наших клиентов, ведь именно в это время активность мероприятий по благоустройству и очистке территорий от мусора увеличена», – отметили в «Экогрупп».

Помимо личного обращения, заявки принимают по электронной почте ecogrupp@tko60.ru. Также в компании призвали обращаться в управляющие организации и администрации с предложениями для проведения субботников, чтобы сделать регион ещё чище.

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