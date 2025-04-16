Регоператор «Экогрупп» просит заблаговременно подавать заявки на вывоз мусора после субботников

16:54, 16 апреля 2025, ПАИ

Всё больше заявок от организаций Псковской области поступает региональному оператору по обращению с ТКО «Экогрупп» для уборки после весенних субботников, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

Весной многие жители и организации стремятся навести порядок после зимнего периода. Заявки на оказание содействия в рамках договорных отношений по вывозу поступают от администраций муниципалитетов, управляющих компаний и частных организаций.

Сотрудники «Экогрупп» обратившимся предоставляют контейнеры для сбора и обеспечивают своевременный вывоз, делая весь процесс более организованным.

«Эта весна – наша первая, однако мы уже были готовы к увеличению заявок от наших клиентов, ведь именно в это время активность мероприятий по благоустройству и очистке территорий от мусора увеличена», – отметили в «Экогрупп».

Помимо личного обращения, заявки принимают по электронной почте ecogrupp@tko60.ru. Также в компании призвали обращаться в управляющие организации и администрации с предложениями для проведения субботников, чтобы сделать регион ещё чище.