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Приём граждан по личным вопросам провёл вице-спикер Псковского областного Собрания Игорь Дитрих

Приём граждан по личным вопросам провёл вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих в региональной общественной приёмной партии «Единая Россия» 15 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Псковичка Елена Смирнова обратилась к депутату, врачу-хирургу по образованию, за советом: в каком медицинском учреждении лучше сделать операцию по удалению металлоконструкций, которые ей были установлены в связи с переломом конечности.

«Металлоконструкции должен удалять тот доктор, который их ставил. Он в курсе всех нюансов и знает, как проще и безболезненнее их убрать», – объяснил Игорь Дитрих и рекомендовал заявительнице обратиться в больницу, где была выполнена первая операция. Тем более что претензий к качеству оказания медицинской помощи у пациентки не было.

Напомним, общественная приёмная партии «Единая Россия» в Пскове расположена на улице Гоголя, 9. Предварительную запись на приём ведут сотрудники приёмной по телефону 66-25-12. Для случаев, когда гражданин не может лично прийти на приём, предусмотрена возможность дистанционного общения с депутатом. Для этого необходимо позвонить, изложить суть обращения и оставить контактные данные.

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