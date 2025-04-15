Потенциальных грантополучателей в Псковской области приглашают на онлайн-семинар

20:07, 15 апреля 2025, ПАИ

Вводный семинар «Гранты. Возможности. Истории успеха» состоится 16 апреля в 16:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Эксперт в области региональных грантовых конкурсов и стипендиальных программ Сергей Иванов проведёт вводный семинар для потенциальных получателей грантов.

Это мероприятие будет полезным и информативным для всех, кто стремится приобрести новые навыки и ключевые знания, необходимые для участия в конкурсах на получение грантов и субсидий, а также для тех, кто хочет продемонстрировать свои способности в своей сфере деятельности.

Ссылка на онлайн-семинар и код к трансляции расположены на сайте правительства Псковской области.